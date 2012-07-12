Пенелопа Крус ждет второго ребенка!

Наши догадки подтверждаются: Пенелопа Крус и и ее муж Хавьер Бардем ждут второго ребенка, сообщают испанские СМИ.

Журналистам испанской программы Espejo Publico удалось связаться с коллегами звезды в Мадриде, и те рассказали, что Пенелопа находится на третьем месяце беременности.

Можно только порадоваться за Крус: после рождения сына Лео она не раз заявляла, что материнство - лучшее, что случалось в ее жизни, и что теперь она намерена концентрироваться не на карьере, а на семье.

Я домохозяйка, и это так здорово! С появлением сына я стала меньше зацикливаться на своих проблемах. Я всегда была очень нервной, постоянно переживала насчет чего-нибудь в юности. Сейчас все это ушло, я поняла, как быстро течет жизнь, и что нельзя без конца волноваться на пустом месте.

Открыла в себе Пенелопа и кулинара: Я умею готовить и люблю, для меня важно, чтобы моя семья каждый день ела свежеприготовленную пищу. Я не заморачиваюсь на диетах и рациональном питании - готовлю простые средиземноморские блюда, которые и сама люблю. Я знаю, как важно, чтобы еда была вкусной.

И все же, надеемся, несмотря на пополнение в семействе актриса по-прежнему будет радовать поклонников новыми ролями!