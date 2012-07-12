Актриса Агния Дитковските получила травму на съемках

Звезды часто страдают из-за своего желания работать без дублера, Агния Дитковските исключением не стала. В скором времени «Первый канал» порадует поклонников актрисы новым сериалом «Дело чести», в котором Агния играет одну из главных ролей.

По сюжету, в красавицу Дитковските влюблены герои братьев Чадовых, а вот она замужем за персонажем Сергея Жигунова.

Недавно актеры снимали сцену, в которой на дом супругов нападают бандиты и избивают «жену Жигунова». Услугами дублерши Агния воспользоваться отказалась и теперь старается скрыть последствия подобных съемок: синяки, ссадины и кровоподтеки.

«Такая у нас профессия», - говорит актриса.