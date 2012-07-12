Участницы проекта "Дом-2" проститутки?

Скандально известный российский продюсер Александр Валов раскрыл шокирующий секрет о том, чем занимается подавляющее большинство участниц телевизионного проекта "Дом-2". Мужчина уверяет: 80 процентов всех тех девушек, которые участвуют в

знаменитой "телестройке", являются проститутками. По его словам, представительницы прекрасного пола занимаются предоставлением не только эскорт-услуг, но и сексуальных.

Валов заявляет, что это он знает совершенно точно, поскольку большинство

девушек с проекта "Дом-2" работают в модельном агентстве, собственником которого мужчина является. Данное агентство известно тем, что одной из отличительных его особенностей считается эскорт-уклон.

В настоящее время на съемочной площадке находятся трое моделей, работающих на Валова. Продюсер заявляет, что стоимость сопровождения, в первую очередь, зависит от "раскрученности" девушек. Так, например, Оксана Стрункина стоит от 3 до 5 тыс. евро. А Виктория Боня, не скрывающая того, что состояние заработала благодаря спонсорам, - примерно 15 тыс.