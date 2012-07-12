Рената Литвинова не оставит дочери никакого капитала

Рената Литвинова призналась, что хочет, чтобы ее дочь всего в жизни добилась сама.

«Я постараюсь не оставить ей никакого капитала, кроме образования и жилплощади, потому что у богатых отпрысков, по моим наблюдениям, совсем не остается желаний чего-то достичь. Поэтому пусть она сама» - в одном из интервью призналась Рената.

Сейчас дочь Литвиновой Ульяна живет с мамой. Напомним, что после развода Ренаты с отцом девочки Леонидом Добровским, Ульяне пришлось не сладко: она должна была видеться с родителями строго по графику. Однако, несмотря на то, что Рената взяла дочь под свою опеку, семейные вечера с ней она проводит не часто. Большую часть времени девочка находится с бабушкой и няней.