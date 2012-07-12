Алене Водонаевой сделали эксклюзивный подарок

Алена Водонаева получила эксклюзивный подарок на свой день рождения. Так, еще в 2009 году она писала список желаний, который опубликовала у себя в блоге. Среди них был культовый итальянский мотороллер Vespa, который производится концерном Piaggio. Вот только не простой, а в эксклюзивном дизайне английского бренда нижнего белья Agent Provocateur.

"Я уже и забыла об этом желании, так как понимала – найти и получить его что-то сродни фантастике. Я визжала на всю Мексику когда увидела его фотографии у себя на почте с открыткой "С днем рождения, теперь он твой!". Теперь в Москве меня ждет мой новый, розовый мопед", – написала Алена в своем блоге.

Отметим, что единственный подобный мотороллер находится в частной коллекции Agent Provocateur. Вероятно, для Алены сделали его точную копию.

фото ivona.bigmir.net