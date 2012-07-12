Съемочная площадка нового фильма Сандры Буллок притягивает к себе криминал

Фильм с Сандрой Буллок о полицейских "Схватка" притягивает к себе настоящий криминал. Недалеко от площадки, где идет работа над фильмом, одного человека убили и еще двое были ранены.

Всем участникам трагедии было не более 21 лет. Виновник пытался скрыться с места преступления, и полиция сразу же пустилась вдогонку. Подозреваемый как раз проезжал мимо площадки с актерами, когда полиция его настигла. "Мы все замерли, когда услышали звук приближающийся звук сирен. Но мы не знали, что произошло. Режиссер взял мегафон и призвал всех к себе. Он сказал, что был убит человек и еще двое ранены. Мы были потрясены..." - рассказал член съемочной площадки.

Но после задержания подозреваемого работа над съемками комедии опять продолжилась.

Кажется, съемочная площадка нового фильма Сандры Буллок так и притягивает к себе неприятные события. На днях там произошла авария. Городской автобус на довольно большой скорости врезался в трейлер. По меньшей мере 11 человек были доставлены в больницу с места происшествия. К счастью, опасных для жизни травм никто не получил.