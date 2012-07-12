У Вадима Олейника появился ребенок

Вчера Вадим Олейник шокировал фанатов новостью, которую опубликовал в своем микроблоге. Исполнитель утверждает, что стал отцом, и в качестве доказательства выложил фото с младенцем.

Сейчас Вадим Олейник находится в отпуске в Италии у мамы. Туда он приехал после работы в Москве со своим коллегой по ДиО. Фильмам Владимиром Дантесом. Именно из солнечной Италии Вадим написал шокирующее сообщение в свой Twitter: "Поздравьте меня! Я стал папой!". В подтверждение своих слов, певец приложил к сообщению фотографию, на которой он держит на руках маленького ребенка.Читатели сию же минуту начали засыпать малышку комплиментами, а также просить не пугать их такими шутками, на что Вадим заявил, что это чистая правда, а его двухмесячную дочку зовут Эвелина.

"Спасибо вам, ребята! Я счастлив!", – добавил Вадим, чем окончательно довел фанаток до сумасшествия.

Его родные и друзья также не остались в стороне.

"Я стала тетей???", – написала Вадиму родная сестра Таня, на что тот ответил: "Да! Я тебя поздравляю!".

Чуть позже и Владимир Дантес подключился к "издевательству" над фанатами.

"Зачем ты показываешь нашу дочь?! – пишет он в Twitter. – Для тех, у кого возникли вопросы, отвечаю: у нас с Вадимом одна суррогатная мать на двоих, это модно сейчас…!.

Всем сразу же стало ясно, что это розыгрыш. Вот только Олейник, похоже, и не думает признаваться, что обвел всех вокруг пальца. Так, певец до сих пор пишет сообщения о своей псевдо-дочке: "Так приятно смотреть, когда малышка спит... Она просто прелесть".

Похоже, пока Вадим не наиграется, его поклонницы так и не узнаю, что за маленький ребенок лежит у него на руках на фото.

фото ivona.bigmir.net