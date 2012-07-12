Скарлетт Йоханссон может попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Скарлетт Йоханссон предложили огромную сумму за участие во второй части фантастического блокбастера «Мстители». Гонорар, предложенный успешной актрисе, составляет 20 миллионов долларов, что станет рекордной выплатой за всю историю голливудских съемок.

Многие задаются вопросом, - не слишком ли высока цена, предлагаемая Скарлетт? Но, с другой стороны, если у создателей «Мстителей» есть подобные деньги и они готовы их потратить – почему бы и нет. Сумма внушительного гонорара всего на 1 миллион выше того, что получила Анджелина Джоли за участие в фильме «Турист».

Для самой Йоханссон подобное предложение – это «счастливый билет», ведь огромное количество актеров стали популярны именно благодаря участию в фильмах, снятых по комиксам Marvel.

Цена в 20 миллионов перебьет даже 12,5 миллионов, которые получила еще одна голливудская звезда, ставшая самой высокооплачиваемой актрисой Кристен Стюарт.