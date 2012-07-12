Надежда Мейхер вновь хочет родить

Надежда Мейхер поделилась своим мнением по поводу детей и беременности. Она думает, что через пару лет она снова родит ребенка.

"Если дано судьбой, так тому и быть. Помню, после рождения Игоря я даже представить себе не могла, что у меня появится еще один ребенок. Просто не встречался мужчина, от которого хотела бы иметь детей. Но, признаюсь, интуиция подсказывает, что через несколько лет я таки рожу еще одного ребенка", - говорит Надя Мейхер.

Тем не менее, Надя Мейхер пока не собирается узаконивать свои отношения с бизнесменом Михаилом Уржумцевым. По ее словам, им и так хорошо, без штампа в паспорте.