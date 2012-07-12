Лорак и Киркоров записали песню на болгарском

Выступления Ани Лорак в Болгарии на сольных концертах Филиппа Киркорова прошли с огромным успехом.



«Я очень рада, что приняла участие в шоу «Другой» в Москве, Петербурге, а теперь и в Болгарии. На концертах вместе с Филиппом мы исполнили дуэтные песни «Гимн несбывшимся мечтам», «Две звезды» и специально для болгарской публики песня «Спроси у моря» была переведена на болгарский язык.



Для того, чтобы записать эту песню я очень близко познакомилась с этим языком, что было для меня очень интересно. Также я исполнила свои хиты «Солнце», «Shady lady» и «The Best». Меня очень тронул приём болгарской публики, рада, что зрители тепло принимали меня в этой стране. Я получила огромное удовольствие выходить на сцену.



Очень впечатлил красивый и богатый архитектурой город София, и конечно же я осталась под большим впечатлением от местной кухни: Шопский салат, кебаб, жареная картошка под сыром – все очень вкусно».