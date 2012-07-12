Лиза Боярская вынуждена была оставить сына

Актриса Лиза Боярская, в апреле ставшая мамой, была вынуждена оставить своего малыша. Сыночек артистки сейчас живет под Санкт-Петербургом.

Дочь Михаила Боярского с головой окунулась в работу. Ее сынишке еще и трех месяцев не исполнилось, а 26-летняя Лиза уже проводит творческие вечера. На одном из них молодая мамочка больше двух часов читала перед публикой стихи любимых поэтов и разыгрывала фрагменты из спектаклей.

А потом еще лично посадила елочку, пишут "Тайны звезд". "Неугомонная какая! – вздыхали поклонники актрисы и добавляли с беспокойством: "Но как же она ребеночка-то оставила так надолго?"

Но за маленького Андрюшу Лиза спокойна. Малыш находится сейчас под присмотром своей 59-летней бабушки Ларисы Луппиан. Они дышат свежим воздухом на даче Боярских под Санкт-Петербургом.

Там же, кстати, гостит и супруг актрисы Максим Матвеев. Закончив трудиться на съемках очередного фильма, он примчался навестить самых любимых.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями 7 апреля. Малыш весом 3,6 килограмма и ростом 55 сантиметров появился на свет в роддоме №16 в Купчино, что в Санкт-Петербурге.

фото dni.ru