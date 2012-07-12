Муж хочет отобрать у Анжелики Агурбаш имя и ребенка

Анжелика Агурбаш и ее теперь уже бывший супруг Николай прожили в браке 11 лет. Новость о том, что пара решила подать на развод не стала неожиданностью. Супруги давно холодно относятся друг к другу. Даже на дней рождении Филиппа Киркорова они открыто показывали, что уже нет былой любви и привязанности.

Но как оказалось дело обстоит еще более серьезно. Оказывается, Николай пытается отобрать все, у своей бывшей супруги. Он собирается подать в суд для того, чтобы отобрать у нее ребенка и бредн «Агурбаш», который зарегистрирован на компанию Николай. Бывший супруг Агурбаш влиятельный и богатый человек, являющийся президентом компании - производителя мясных изделий и деликатесов «Мортадель».

Но имя еще не самое страшное в истории Анжелики и Николай. Оказалось, что он пытается отобрать у нее родного сына, а затем полностью закрыть доступ родной маме к сынишке. 42-летняя Анжелика любит своего сына и будет бороться за права забрать сына к себе.