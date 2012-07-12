Татьяна Денисова похвасталась стройными ножками

Журналист IVONA побывал на съемочной площадке пятого сезона проекта канала Танцуют все! Танцовщица Татьяна Денисова, которая также член жюри этого шоу, порадовала своим сексуальным нарядом.

Несмотря на то, что Татьяна Денисова сегодня работает с раннего утра (она разучивала танец с танцорами пятого сезона шоу Танцуют все! – IVONA), у нее было прекрасное настроение. Поэтому во время короткого перерыва на обед она пригласила журналистов в свою гримерку, а также позволила сфотографировать себя в полной красе.

Денисова призналась, что этот сексуальный наряд дошивали сегодня прямо на ней. Татьяне очень хотелось нарядиться во что-то летнее и воздушное. С ее пожеланиями стилист справился.

фото ivona.bigmir.net