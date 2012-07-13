Рианна не спешит замуж

Певица Рианна никак не может приобрести семейное счастье. Девушка метается между двумя ухажерами, - молодым энергичным Дрейком (Drake) и ее бывшим Крисом Брауном (Chris Brown), которые к слову даже дрались из-за нее в баре.

Рианна признается, что любви очень хочется, но ее в жизни нет.

"Я очень консервативна в любви...поэтому ее почти не существует в моей жизни. Когда мне встречаются интересные люди, я радуюсь и готова продолжить знакомство, провести время. Но в ту минуту, как я начинаю ощущать зарождение чего-то большего — я замыкаюсь. Сейчас я не хочу замуж, так как честно говоря не вижу ни одного достойного кандидата." – рассказывает Рианна.

Хотя пока девушка настолько успешна в работе и бизнесе – может быть и не стоит расстраивать и построить карьеру, а потом уже окунаться в семейную жизнь.