Юлия Волкова показала сексуальные фото

На днях Юля Волкова снялась в эротическом видео. Дело происходило на Кубе, где артистка совместила отдых со съемками.

Юля не ожидала того, что будет так жарко: «Мы постоянно пытались находиться в тени, потому что на солнце было просто невыносимо. Я все время была мокрая, как мышь, и это очень мешало съемкам - грим подтекал. Мы спасались тем, что пили холодную воду. А по вечерам занимались тем, чем обычно занимаются на Кубе - курили сигары, пили ром, и веселились в клубах с местными жителями».

Сюжет видео таков: девушка (ее играет Александра Потехина, восходящая звезда Голливуда) приходит домой, и застает своего парня в постели с мамой. Саша в шоке от предательства родительницы и своего парня. Заливаясь слезами, сбегает из дома. И тут видит объявление - «Если у тебя любовные проблемы, звони 69». На том конце провода оказывается Волкова, которая и начинает «спасать» Сашу - сначала «переделывает» ее из скромной девочки в оторву, а затем приглашает на Free love party, где девушки веселятся с толпой аборигенов. И под конец, утром, девушки расстаются уставшие, но довольные.

Понятное дело, что видео получилось очень горячим и провокативным - Юля постоянно щеголяла в коротеньких платьях, а на пляже - и вовсе топлес. Главное - есть, что показать! Мама двоих детей имеет безупречное тело.

фото paparazzi.ru