Настя Приходько вновь беременна?

К Анастасие Приходько прилетал аист. А еще ей все время снится, что она в интересном положении. Ее близкие утверждают, что все это означает ее беременность. Сама же Настя твердит, что мечтает о второй дочке.

Анастасия Приходько всегда говорила, что хочет вторую дочку. Недавно она и ее возлюбленный Нурик Кухилава наконец поженились. Похоже, настало самое благоприятное время для того, чтобы зачать еще одного ребенка.

Так, певица написала в своем микроблоге, что вскоре она во второй раз станет мамой. Вот только такой вывод сделала не она, а ее близкие, после того, как она рассказала им, что к ее дому прилетел аист.

"Ко мне прилетел аист... И все хором сказали, что это ко второму ребенку. И снился сон, что я беременная", – написала в Twitter Приходько.

Напомним, Анастасия Приходько и Нурик Кухилава уже воспитывают 2-летнюю дочку Нану.