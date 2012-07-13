Иосиф Пригожин сломал ногу

С известным продюсером Иосифом Пригожиным произошла большая неприятность. Он сломал ногу. Теперь Пригожин может передвигаться только на костылях.

По прогнозам врачей, уже через месяц он сможет снова ходить сам. Несмотря на серьезные затруднения, продюсер никак не изменил свой рабочий график, сообщает "Собеседник".

Иосиф Пригожин по-прежнему сопровождает свою супругу, певицу Валерию, на гастролях и даже консультирует ее на репетициях. Иосиф помогает жене в Витебске, где сейчас проходит самое масштабное российско-белорусское культурное событие – Славянский базар.

Певица репетировала перед сольным выступлением самые сложные песни, а вокруг в буквальном смысле слова прыгал ее муж и продюсер, пишет "Московский комсомолец". Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" открывается в 21-й раз и продлится до 18 июля.

Его участниками стали представители 28 стран мира. Главной фестивальной площадкой был и остается шеститысячный Летний амфитеатр, где и будет дан старт очередному празднику муз.

Всемирно известный культурный форум в Витебске патронирует Александр Лукашенко. В программу "Славянского базара" вошло 75 разнообразных культурных проектов: концертов, выставок, спектаклей, кинопремьер. Проходить они будут на 11 фестивальных площадках.