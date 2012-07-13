Камалия потеснила Пинк

Всего за один день новый клип Камалии на песню Butterflies завоевал сердца европейских слушателей и потеснил всемирно известную звезду Пинк с первого места в европейском хит-параде Топ 100 Music Charts.

"Удивительно! Фантастическое видео! Браво! Супер! Очень броский! Камалия, ты такая красивая! Я горжусь!", – прокомментировал видеоработу Филипп Киркоров, близкий друг Камалии. .

А сейчас у Камалии помимо активной творческой работы полным ходом идет и подготовка к повторной свадьбе певицы в честь 10-летия супружеской жизни с Моххамадом Захуром.