Бывшая жена Домогарова нашла свою судьбу

Наталья Громушкина приехала на один из российских кинофорумов с семилетним сыном Гордеем и актером Ильей Оболонковым. С ним актриса не раз играла в разных антрепризах, и совместная работа пару сблизила.

Некоторое время Наталья скрывала роман с молодым человеком, который моложе ее на шесть лет. Даже бывшему мужу, Александру Домогарову, с которым сохранила дружеские отношения после скандального развода, долго боялась рассказать правду.

Позже Громушкина поняла, что нет смысла прятать свое счастье, и раскрыла карты. Признавшись даже, что, когда Оболонков сделал ей предложение, долго думала, взвешивала все «за» и «против». А потом отдала все на откуп сыну, а с ним Илья сразу нашел общий язык. Тогда и решила ответить возлюбленному: «Да».

И на фестиваль прибыла с Ильей не как с другом, а как с мужем. "За Наташу можно только радоваться и желать ей всего-всего самого лучшего. Она с Ильей расцвела и стала еще женственнее. Просто светиться от счастья", - говорят коллеги актрисы.

Подругам же Громушкина неоднократно говорила, что Илья - мужчина, которого она ждала всю жизнь.