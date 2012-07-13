Актер Константин Лавроненко попал в ДТП

Актер Константин Лавроненко госпитализирован в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Триумфатор Каннского фестиваля попал в ДТП под Ярославлем. Врачи диагностировали у него перелом четвертого позвонка.

Лавроненко направлялся в Ярославль на съемки нового сериала. Под Переславлем в Mitsubishi Pajero 51-летнего артиста врезалась двигавшаяся навстречу Toyota Camry, в которой ехала семья из трех человек, в том числе семимесячная девочка.

Находившийся на руках у мамы ребенок погиб. Взрослые получили травмы различной степени тяжести, передает РИА Новости.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель Toyota, выехавший на встречную полосу. Он значительно превысил скорость, на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Мужчина, находившийся за рулем Mitsubishi, отделался незначительными травмами, а вот его пассажир – актер Константин Лавроненко – получил серьезные ранения. Поначалу из-за болевого шока он не понял, что сильно травмирован. Но вскоре медики обнаружили у него серьезную травму позвоночника.

Константина в тяжелом состоянии переправили в Москву. Источник в медицинских кругах сообщил, что Лавроненко был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние актера оценивается как тяжелое, пациент проходит обследование.

Известность к Константину Лавроненко пришла после съемок в двух фильмах Андрея Звягинцева "Возвращение" и "Изгнание". Последняя работа была удостоена приза "За лучшую мужскую роль" Каннского кинофестиваля.