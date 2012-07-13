Верка Сердючка обидела Николая Баскова

Ни для кого не секрет, что Андрей Данилко уже давно точит зуб на Николая Баскова. Правда, чем обидел проводницу «золотой голос» России пока остается загадкой. Так, на одной из столичных вечеринок, Верка посвятила Николаю песню.

«С завтрашнего дня алкоголю нет, никотину нет, вечеринкам нет, в зеркало смотрю, вечер ласков, а я красивая, как Николай Басков» - спела Сердючка.

Затем эксцентричная Вера заявила, что терпеть не может песни Баскова, и рассказала страшную судьбу одной из своих бэк-вокалисток, которая раньше работала у Коли. Оказывается девушке, после ежедневного исполнения песни «Шарманка», пришлось два года лечиться в психиатрической клинике.

Говорят, Николай очень обиделся на все колкости, сказанные Андреем в его адрес. А ведь когда-то они были хорошими друзьями.