Кэти Холмс вернулась в католическую церковь

Кэти Холмс уже через несколько дней после подписания мирного соглашения о разводе мужем Томом Крузом, вернулась в католическую церковь, сообщает сайт журнала People.

Актриса больше никак не хочет касаться темы сайентолгии. "Кэти всегда была больше католик, чем сайентолог. После заключения мирного соглашения она зарегистрировалась в качестве прихожанки в одну из католических церквей в Нью-Йорке", - рассказал источник издания.

Сама Холмс пока эту информацию не комментирует. Но, как сообщают зарубежные СМИ, таким образом она по мере возможности пытается прекратить всякие контакты с сайентологией, которой так увлекается Том Круз.

Напомним, влияние этого движения на воспитание дочери звезд - шестилетней Сури - стало одной из причин развода. Актер, по сообщениям СМИ, успел посвятить дочь в основы учения и пытался воспитывать девочку по принципам сайентологии. Теперь же, по условиям мирного соглашения, Холмс и Кэти будут оговаривать, какую именно информацию по сайентологии они могут доносить до Сури.