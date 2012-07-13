Певице Азизе родит суррогатная мать

Певица Азиза мечтает о ребенке. Ради этого звезда шоу-бизнеса обратилась за помощью к медикам, но те не помогли. Однако Азиза не отчаивается.

"В суррогатном материнстве я не вижу ничего плохого, – призналась 47-летняя Азиза. – Не важно, каким путем ребенок появился на свет, – главное, что он появился. Я, например, была очень рада за Филиппа Киркорова, который не так давно стал отцом. Так почему же я не могу стать матерью?"

Узнав о заветном желании звезды, поклонницы стали открыто предлагать свои услуги. "Ежедневно я получаю огромное количество писем от девушек и женщин, которые предлагают свои услуги, – поделилась певица. – Причем за это они не просят денег – все идет от чистого сердца. Одна совсем молодая девушка написала: "Азиза, благодаря вашим песням я смогла выжить после того, как осталась без мужа с двумя детьми на руках. Я считаю своим долгом родить третьего для вас". Я такого, признаться, не ожидала".

Между тем, пока артистка выбирает подходящую кандидатуру, ее звездные коллеги уверены, что певица родит сама, пишет "Собеседник". "Азизе суррогатная мать не нужна! – с полной уверенностью заявила Эвелина Бледанс. – Это все глупости, она родит сама. Когда я ее видела, она мне говорила, что беременна. Азиза в самом расцвете лет, жених Александр Бродолин тоже молод. Так что пусть работают над тем, чтобы у моего сыночка была невеста! Вот увидите, они справятся сами".

Сама знаменитая исполнительница пребывает в прекрасном настроении и просто сияет, как утверждает окружение звезды. Азиза и ее 42-летний любимый не раз говорили, что просто грезят о девочке. Однако если для исполнительницы малыш станет первенцем, то для ее мужа он будет вторым. От первого брака у Александра есть взрослый сын, который уже сам успел обзавестись потомством.