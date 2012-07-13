Роза Сябитова сделала необычную татуировку

Знаменитая телесваха и известная своим взрывным характером и прямолинейностью телеведущая Роза Сябитова сделала себе довольно необычную татуировку.

Татуировка была сделана на спине. Хотя Роза находится уже далеко не в том возрасте, чтобы хвалится подобными вещами на своем теле, картинку она не скрывает. Над левой лопаткой Розы красуется скорпион.

По словам известного блогера – подобные татуировки делают люди, служившие, принимавшие участие в боевых действиях. Но Роза никогда на войне не была, поэтому стоит только догадываться, почему же именно такой рисунок она решила навсегда запечатлеть у себя на теле.