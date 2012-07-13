Бухгалтер шоу Холостяк обокрала проект на $600 тысяч

Скромный бухгалтер из компании по производству американской версии шоу Холостяк Иэн Андерсон оказался вором и мошенником. Компания обвинила бывшего сотрудника в присвоении $600 тысяч, принадлежавших компании, посредством фиктивных операций и махинаций с кассовой наличностью.Иск против Иэна Андерсона был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса. Как говорится в документе, после того, как был установлен факт мошенничества, призванный к ответу бухгалтер прискорбно молчал. Расследование также показало, что горе-бухгалтер совершил ряд фиктивных сделок по купле-продаже выдуманных услуг и сделок, которые не были подтверждены соответствующей документацией.

Также Иэна обвиняют в том, что тот искусственно завышал издержки производства, а разницу между выдуманными и фактическими расходами переводил на свои счета с помощью тщательно продуманной комбинации.

Сам бухгалтер утверждает, что брал изредка пару долларов из кассы на чупа-чупсы и такси. Однако копания высказывает предположение, что в этой финансовой афере участвовали и другие сотрудники компании. Имена подозреваемых обвинители пока не называют.

Так, компания требует от Иэна вернуть украденные деньги, возместить все судебные издержки и заплатить материальную компенсацию за нанесенный компании вред.