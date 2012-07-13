Сати Казанова сильно обгорела

Эффектная и талантливая девушка Сати Казанова (Sati Kazanova) отправилась на Кавказ для съемок нового клипа. Но, видимо, светлая кожа Сати оказалась настолько нежной, что не выдержала попадания прямых лучей. Девушка обгорела очень сильно.

Немудрено, что ожог сильнейший, так как Сати проводила на открытом воздухе долгое время. Палящее солнце Кавказа оказалось таким жарким, что даже крем и тень не смогли уберечь кожу Казановой.

Сати написала в своем Твиттере - «Провела на Кавказе классные съемки! Очень талантливые и креативные ребята у нас на малой родине! Спасибо всем за работу! Вот так высокохудожественно я сгорела на Кавказе, проведя весь день на коне в горах».

Приехав в Москву, Сати сразу занялась восстановлением кожи – накладывает охлаждающие повязки, мажет кремом и, конечно, избегает принятия солнечных ванн.

фото zvezdi.ru