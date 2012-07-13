Ивана Охлобыстина уволили с работы

Ивана Охлобыстина уволили с «Первого канала», где он вел передачу «Первый класс». Говорят, что программа была создана специально для Охлобыстина, хоть и мало чем отличалась от других передач о звездах шоу-бизнеса.

Надежды продюсеров на то, что благодаря Ивану программа будет иметь успех – не оправдались. Затраты с каждым выпуском увеличивались, а рейтинги падали.

Для Ивана подобное решение руководства стало неприятной неожиданностью. Ведь у актера и телеведущего шестеро детей, которых надо содержать. К тому же поговаривают, что чета Охлобыстиных планирует родить седьмого ребенка.