Дочь Пескова становится все больше похожа на отца

В одном из московских ресторанов, состоялась презентация фотопроекта креативного итальянского дизайнера Микеле Чеппи, лицом которого стал Александр Песков.

Презентация была посвящена юбилею Пескова, поэтому пародист просто не мог проигнорировать столь важное событие, как для него самого, так и для его друга Микеле. На мероприятие Александр пришел вместе с дочерью Дашей, и весь вечер не отходил от девушки ни на шаг. Отец и дочь стали еще больше похожи друг на друга... фирменными улыбками.

фото paparazzi.ru