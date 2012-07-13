Юрий Фалеса свозил любимую в Крым

На протяжения всего детства певица Маша Гойя отдыхала в Крыму со своей семьёй. Последнее время Маша предпочитает отдыхать в Египте, Шри Ланке или на Мальдивах.

Этим летом, после окончания работы в студии над дебютным альбомом, певица отправилась в Ливадию, где выступила на международном фестивале «Звёздный Крым».

Маша Гойя и Юрий Фалёса решили остаться на несколько дней отдохнуть и насладиться морем и шикарной погодой. Из Киева к ним приехал сын Юрия Артём, а из Кривого Рога вся Машина семья: отец, мама и младшая сестра.

Целую неделю большой компанией они отдыхали на одной из вилл Ливадии.