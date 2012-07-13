Фанатка подала в суд на Джастина Бибера

Одна из фанаток поп-звезды Джастина Бибера требует от певца, лейбла Bieb и концертного промоутера, организовавшего концерт в Портленде, $9,2 миллиона. Девушка утверждает, что на этом концерте она повредила слух.

Интересно то, что Стейси Уилсон Беттс не жалуется на акустику или слишком громкий звук. Она обратилась с иском в суд из-за криков и визгов, которые устроили другие фанаты Джастина Бибера на его концерте. Она уточняет, что это произошло в тот момент, когда Бибер взобрался на платформу в виде сердца и полетел в зрительный зал.

"Это вызвало волну, люди размахивали руками, кричали и визжали", – утверждает Стейси. Она считает, что именно столь мощный и сильный звук повредил ее слух, и она была вынуждена обратиться к врачам. Сейчас Беттс говорит, что теперь слышит постоянную пульсацию. По ее словам, это серьезно сказывается на ее жизни, и к тому же она стала крайне плохо спать.

В свою очередь представители артиста пока что не комментируют этот иск. Сейчас этим делом занимаются адвокаты Бибера.