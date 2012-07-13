Иван Дорн сорвал собственный концерт в Москве

На свой сольный концерт в центре Москвы певец Иван Дорн опоздал почти на три часа. Вместо восторженных возгласов и аплодисментов звезда услышал только свист и нецензурные громогласные возгласы из толпы.

Верные фанаты до последнего ждали выхода 24-летнего артиста на сцену, но не у всех хватило на это нервов. Гости выставочного центра, где проходило выступление, уходили, так и не дождавшись заветного кумира.

- Это худший концерт в моей жизни! - поделилась одна из поклонниц Дорна. - Просто позор какой-то! Он же начинающий артист, и уже такое отношение! Два часа его прождали, у меня просто нет слов!

Возмущенная публика, уходя с неудавшегося перфоманса, бранила молодую звезду, а многие даже решили добиться возврата денег, потраченных на билеты. - Мне вернули только половину суммы, - рассказал гость вечера. - Я пригласил сюда свою любимую девушку, потому что ей очень нравится Иван Дорн, но не ожидал, что будет такой кошмар.

Впрочем, кто оказался виноват больше - певец или организаторы, пока не ясно. Ведь, к сожалению, автор полюбившейся московской публике песни «Не надо стесняться» даже не удосужился извиниться.

- Если я еще раз опоздаю, посадите меня на кол! - заявил со сцены украинский певец.