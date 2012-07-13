Дочь Виктории Бони получила гражданство в Монако

Трехмесячная дочка российской телеведущей Виктории Бони официально стала гражданкой Монако, получив первый в своей жизни паспорт. Об этом звездная мама поспешила сообщить в своем блоге.

Виктория и ее жених, миллиардер Алекс Смарфит очень рады тому, что вопрос с документами разрешился так быстро. Всего неделю назад они подали соответствующий запрос, а уже сегодня получили паспорт на руки.

Кстати, монегаски – граждане Монако, составляют чуть больше 20% населения княжества. Другими словами, как считает Виктория Боня, быть в их числе – огромная честь для любого человека.

Тем не менее, твиты Виктории все чаще пронизывают нотки грусти. То ли она просто скучает по Родине, то ли переживает по поводу того, что ее свадьба со Смарфитом постоянно откладывается на неопределенный срок.