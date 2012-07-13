Тэйлор Свифт возглавила список Forbes

Чтобы попасть в новый рейтинг журнала Forbes, нужно все-то ничего: быть моложе 30 лет, и обладать славой и деньгами.

Возглавила список 22-летняя Тэйлор Свифт. Это певица, о существовании которой, боюсь, многие украинцы даже не подозревают так как поет она в стиле кантри.

Тем не менее, она прошла удачным "чесом" по США и Австралии, снялась в рекламе и за год заработала $57 миллионов. Немного отстает по деньгам, зато сильно - по возрасту 18-летний Джастин Бибер - у него $55 миллионов. Этот канадский певец не просто поет-танцует, но еще и вкладывает деньги в стартапы (бизнес-проекты с нуля). И у него получается – видимо, есть не только голос, но и деловое чутье.

Рианна получила $53 миллиона, гиперпопулярная, в том числе у нас в стране, Lady Gaga - лишь $52 миллиона, хотя годом ранее у нее было $90 миллионов, и она возглавляла список. Замыкает топ-5 певица Кэти Перри - у нее $45 миллионов.