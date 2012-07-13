София Ротару пакует чемоданы за границу

София Ротару с радостью пакует чемоданы, чтобы уехать в дальние страны. "Мы уезжаем всей семьей за границу, — сообщил 41-летний сын артистки Руслан, который также является и ее продюсером. – Куда именно – секрет. Спрячемся так, что никто не найдет!"

София Михайловна давно нуждается в отдыхе и уединении. Несмотря на то, что она выглядит, как всегда, превосходно, возраст берет свое. "У меня есть проблемы с давлением, – призналась Ротару. – Это началось после смерти мужа. И до сих пор я мучаюсь".

Сильные головные боли буквально преследуют Ротару. А ведь артистке приходится все время быть "на высоте", прилагая к этому неимоверные усилия. Вот Руслан и решил изолировать маму. Именно на природе, по словам певицы, ей лучше всего удается снимать стресс и усталость.

Даже 65-летний юбилей Ротару отметит 7 августа не среди преданных фанатов в Ялте, как это было всегда, а за границей в тесном семейном кругу – с сыном, невесткой, внуками, сестрами.

"Мы вернемся только в самом конце лета", – подчеркнул сын звезды.

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