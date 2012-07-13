Жена Дэвида Духовного устала от его измен

Любовные похождения 51-летнего голливудского актера Дэвида Духовны разбили чашу его семейного благополучия – "кричат" в один голос многие голливудские СМИ.

Друзья Дэвида Духовны относятся к его разводу с Теа Леони по-разному. Одни утверждают, что они уже привыкли к тому, что эта парочка ссорится каждое лето. Тем более, что Дэвид и Теа уже не раз заявляли о разводе, но ни разу пока не развелись.

Стоит напомнить, что первый раз супруги решили разойтись в 2008 году, но Дэвид захотел любой ценой сохранить брак, поэтому согласился пройти курс лечения в клинике от сексуальной зависимости.

А вот подруга Теа Леони, 47-летняя Тефани уверена, что на этот раз все серьезно. По словам женщины, Теа просто устала от постоянных измен своего супруга. После больницы Дэвид продержался два года, а потом начал ежемесячно изменять супруге. К тому же, он не стесняется приводить своих любовниц домой, когда Теа уезжает с детьми в Нью-Йорк.