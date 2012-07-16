Виктория Боня заступилась за Алену Водонаеву

Как известно Алена Водонаева стала новой ведущей шоу «Каникулы в Мексике. По этому поводу уже которую неделю не утихает шумиха, в том числе и в Твиттере.

Пользователи забрасывают канал MTV гневными письмами с требованием снять Водонаеву с должности ведущей реалити-шоу.

«Заклятая подруга» Водонаевой Виктория Боня впервые решила вступиться за Алену. Если раньше она всячески критиковала ее и выдавала нелицеприятные секреты, то сейчас, похоже, Виктория изменила свое отношение.

«Водонаева, как ведущая — просто ужасна. И что у неё с макияжем?», — написал один из пользователей на странице канала MTV .

«Оставьте уже девку в покое. Пусть учится на ходу», — вступилась Боня за Водонаеву.