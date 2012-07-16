В Киеве для Мадонны выбрали самую креативную вышиванку

Созданные вручную, в единственном экземпляре специально для Мадонны вышиванки соревновались за право попасть в руки поп-дивы. За три недели до концерта певицы в Киеве мастера соревновались за право одеть звезду в украинскую одежду, говорится в сюжете ТСН.

К конкурсу участники готовились в течение двух месяцев. Двенадцать конкурсантов - от профессиональных дизайнеров до тех, кто ни разу не держал в руках иглу - создали удивительные импровизации на тему украинской вышиванки. Ресторатору Николай Тищенко понравились все конкурсные работы. "Главное, что она у нее будет", - отметил он относительно будущей вышиванки Мадонны.

Представительница Украинской недели моды Ирина Данилевская, наоборот, болела за самую креативную вещь, которая объединяла бы одновременно украинский костюм и стиль Мадонны. Именно самая нетрадиционная из всех вышиванок и одержала победу. Ее автор дизайнер Елена Буренина долго вынашивала идею и размышляла над воплощением. Самое важное - создать вещь, которая действительно понравится Мадонне. "Я всю жизнь мечтала для нее что-то сделать", - призналась мастерица.

Остальные конкурсные работ примут участие в Украинской неделе моды. Впрочем этот конкурс, который проходил при поддержке "1+1", уже сейчас он дал возможность подумать, как можно совместить нечто совершенно космополитическое, как поп-музыка, и этническое, как украинская вышиванка.