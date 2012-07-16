Иракли открывает ресторан

Видимо, следуя примеру многих своих коллег по шоу-бизнесу, поп-певец Иракли решил заняться ресторанным бизнесом: 18 июля на Краснопресненской набережной он откроет летнюю веранду «VinoGrad». В своем первом заведении Иракли решил соединить возможность проведения ярких вечеринок с уникальной барной картой и совершенно новым кальянным меню. Что же касается кухни, то гостям будет предлагаться уникальное сочетание грузинских и европейских блюд.

Ожидается, что поздравить певца с его новым проектом придут Яна Рудковская, Дима Билан, Доминик Джокер, Александра Серова, Катя Гордон, Митя Фомин, Ёлка, Павел Воля, Тимур Родригес, Виктория Лопырева, Дмитрий Носов, Лена Кулецкая, Дмитрий Колдун, Влад Топалов, Татьяна Котова, Сергей Зверев, Влад Соколовский, Даша Суворова, группы «Дискотека Авария», «А-Студио», «5sta family» и «Челси», Рома Кенга, Бьянка, Артур Шачнев, Денис Никифоров, Вячеслав Фетисов, Александр Мостовой, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Маша Цигаль, Сати Казанова, DJ Smash, Андрей Григорьев-Аполлонов, Леонид Руденко, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук и другие знаменитости.