Лара Фабиан и Нелли Фуртадо прилетят на Новую Волну-2012

Музыкальный конкурс начинающих исполнителей «Новая Волна-2012» откроется в Юрмале уже 24 июля.

Имена звезд, которые посетят фестиваль этого года, уже известны. В день открытия главной звездой станет британский певец Том Джонс.

Во второй конкурсный день, 26-го июля, на сцену фестиваля выйдут Гарик Сукачев, «Воскресение», «Машина времени», «Аквариум» и «Чайф».

27-го июля в рамках конкурса пройдет творческий вечер Константина Меладзе.

Главным гостьей 28-го июля станет Лара Фабиан, а на закрытии фестиваля будут зажигать Нелли Фуртадо и корейская исполнительница Суми Джо.