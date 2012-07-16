Земфира на грани разрыва с Литвиновой

Женщины вместе уже 7 лет – с 2005 года. Возможно, у них, как и у любой семьи, наметился кризис семи лет. По крайней мере, более точную причину разлада пока не называют. Но СМИ сообщают, что Земфира и Рената Литвинова серьезно поссорились и находятся на грани разрыва

Многие помнят выступление Ромазановой на фестивале «Нашествие» в этом году. Это было настоящее событие, ведь до этого артистка не принимала участия в фестивале 10 лет. Обычно такие грандиозные события в жизни Земфиры Рената не пропускала.

А в этот раз из-за помпезного появления на вертолете и скандального прозрачного костюма многие не обратили внимания, что Литвиновой ни за кулисами, ни в зале не было. Как сообщает источник, близкий к паре, влюбленные разругались во время Московского кинофестиваля – и после этого ни одна не спешит делать первый шаг.