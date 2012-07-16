Юлия Волкова шокировала откровенным видеоклипом

Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова была сфотографирована топлесс на Кубе во время съемок видеоклипа на новый хит. По сюжету видео, Юля выступает опытной женщиной, которая превращает скромную девушку с разбитым сердцем в уверенную в себе соблазнительницу.

По словам певицы, видео получилось немного провокационным и, бесспорно, «горячим».

«Мы постоянно пытались находиться в тени, потому что на солнце было просто невыносимо, - рассказывает Юля, - Я все время была мокрая, как мышь, и это очень мешало съемкам - грим подтекал. Мы спасались тем, что пили холодную воду. А по вечерам занимались тем, чем обычно занимаются на Кубе - курили сигары, пили ром, и веселились в клубах с местными жителями».





Фото viva.ua