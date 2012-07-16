На Мадонну подают в суд из-за свастики

Вице-президент партии Флориан Филиппо заявил, что Национальный фронт не может спокойно относиться к "такому отвратительному сравнению".
Скандальный видеоряд сопровождает композицию Nobody Knows Me.
Мадонна выступала в субботу в пригороде Парижа на стадионе "Стад де Франс".
По словам Флориана Филиппо, исковое заявление будет подан в суд на следующей неделе. Это видео ранее уже появлялось в ходе мирового турне певицы под названием MDNA. Тогда Марин Ле Пен говорила о возможности судебного преследования американской певицы.
Флориан Филиппо назвал случившееся "еще одной провокацией в ходе мирового турне Мадонны с тем, чтобы люди говорили о ней".
"Марин Ле Пен будет защищать не только свою честь, но и своих сторонников и миллионы избирателей Национального фронта", - добавил Флориан Филипо.
На президентских выборах во Франции Марин Ле Пен получила 18% голосов в первом туре голосования.
Национальный фронт получил на выборах в парламент всего два места в прошлом месяце.
Следующее выступление Мадонны во Франции запланировано на 21 августа. Концерт должен пройти в Ницце.