На Мадонну подают в суд из-за свастики

Французская ультраправая партия намерена судиться с певицей Мадонной. Все дело в том, что на концерте Мадонны в Париже было показано видео, на котором Марин Ле Пен была изображена со свастикой на лбу.

Вице-президент партии Флориан Филиппо заявил, что Национальный фронт не может спокойно относиться к "такому отвратительному сравнению".

Скандальный видеоряд сопровождает композицию Nobody Knows Me.

Мадонна выступала в субботу в пригороде Парижа на стадионе "Стад де Франс".

По словам Флориана Филиппо, исковое заявление будет подан в суд на следующей неделе. Это видео ранее уже появлялось в ходе мирового турне певицы под названием MDNA. Тогда Марин Ле Пен говорила о возможности судебного преследования американской певицы.

Флориан Филиппо назвал случившееся "еще одной провокацией в ходе мирового турне Мадонны с тем, чтобы люди говорили о ней".

"Марин Ле Пен будет защищать не только свою честь, но и своих сторонников и миллионы избирателей Национального фронта", - добавил Флориан Филипо.

На президентских выборах во Франции Марин Ле Пен получила 18% голосов в первом туре голосования.

Национальный фронт получил на выборах в парламент всего два места в прошлом месяце.

Следующее выступление Мадонны во Франции запланировано на 21 августа. Концерт должен пройти в Ницце.