Иван Дорн даже не извинялся за опоздание на свой концерт

Певец Иван Дорн заставил российских зрителей ждать концерта три часа. Появившись на сцене, певец в свою сторону услышал свист и нецензурную брань, однако извиняться не стал. "Если я еще раз опоздаю, посадите меня на кол!" - заявил певец и этим еще больше оскорбил фанатов.

После такого все попытки певца настроить публику на позитивный лад оказались безуспешными.

Ксения Бородина, которая пришла послушать песни Дорна, тоже осталась недовольна: "Хорошо, что я опоздала на концерт Дорна и он начал через 2,5 часа! Многие на моих глазах ушли, обидно. Говорят, люди бунт устроили "верните деньги!". Я их понимаю, если честно", - написала девушка в своем блоге.