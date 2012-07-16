Пугачевой снятся вещые сны

Бывший директор Аллы Пугачёвой Олег Непомнящий рассказал удивительные подробности ночной жизни Примадонны:



– Мы пошли в свои номера, а на следующий день она говорит: надо переселяться, здесь, наверное, было кладбище. Я так удивился: как это кладбище?Оказывается, Пугачёвой достаточно было просто закрыть глаза, чтобы увидеть ушедших в мир иной и поговорить с ними. И поначалу в ее способности просто не верили. Молодой певице приходилось доказывать, что она не выдумывает.



– Я спрашиваю у местного дворника: "А что на этой земле раньше было?" Он говорит: "Кладбище". Я в ужасе бегу к ней, говорю: "Правда, а откуда ты это узнала?" Она говорит: "Мне всю ночь снились мертвецы, которые вставали из могил и меня звали, а я упиралась и не хотела идти", – поделился Олег Непомнящий.



Алле Пугачёвой с самого детства снятся вещие сны. Но говорить об этом она никогда не любила и до сих пор уходит от разговоров на тему, с кем встречается во снах.Из того, что Пугачёва позволила себе рассказать про свои сны, на сегодня известна одна уникальная история. Однажды певице приснилось, что в самолете, в котором она полетит, будет взрывчатка. И Пугачёва наотрез отказалась лететь, пока отсек, что ей снится, не проверят еще раз. Негерметичный баллон нашли именно там, где Примадонне и приснилось. На высоте более 2-3 тысяч метров он мог взорваться…