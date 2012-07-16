После развода Анжелике Агурбаш останутся только украшения

Как известно, после 11лет брака решили развестись Николай и Анжелика Агурбаш. Анжелика уже перебралась из загородного дома в московскую квартиру и устроила сына в столичную школу недалеко от дома.

А вот теперь стали известны условия брачного контракта, согласно которому Анжелика останется ни с чем.

По условиям брачного контракта вся недвижимость, ценные бумаги и бизнес останутся за тем, на кого они оформлены, т.е. Николаю Агурбашу.

Анжелике останутся только ювелирные украшения, которые супруг подарил ей за время брака.

То с кем должны остаться дети, в договоре пара не предусмотрела. Однако Анжелика надеется, что сын Анастас останется с ней и что экс-супруг не оставит их без крыши над головой.