Михаил Боярский почти 20 лет страдает от сахарного диабета

Известный петербургский артист Михаил Боярский признался, что уже почти 20 лет страдает от сахарного диабета. Усугубляет ситуацию с пошатнувшимся здоровьем то, что актер не соблюдает всех предписаний врачей.

Первые признаки недуга Боярский почувствовал на съемках в Германии. У артиста тогда резко ухудшилось зрение, он постоянно ощущал жажду и начал много пить воды.

Болезнь у Михаила Сергеевича проявилась в серьезной форме – инсулинозависимой. Поэтому артист вынужден каждый день делать себе инъекции инсулина, пишет ИА "Росбалт".

Кроме того, медики призвали звезду неукоснительно соблюдать строгую диету и отказаться от вредных привычек. Однако последний пункт врачебных рекомендаций оказался для артиста слишком сложным.

Стоит отметить, что в профессии любимый многими актер невероятно дисциплинированный и ответственный. "С ним любят работать режиссеры и операторы. Он с головой уходит в съемочный процесс, очень тщательно готовится к роли, часто сам выполняет трюки. Его нельзя назвать капризным или требовательным. Он сидит в кадре столько, сколько нужно, пока к нему не подойдут и вежливо не скажут: "Михаил Сергеевич, отдохните, мы вас позовем", – признавалась дочь Боярского Лиза.