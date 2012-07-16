Гоша Куценко навсегда отказался от виагры

Один из самых брутальных российских актеров Гоша Куценко не знает поражений на любовном фронте. К нему так и тянутся девушки. И он рад ответить взаимностью. Однажды его спросили, входит ли в его постельную программу предварительная любовная игра, прелюдия.

– Какие еще прелюдии? – ответил Гоша Куценко, давая понять, что он всегда готов выполнить обязанности пылкого любовника.

И все же Куценко как-то признался: однажды ему пришлось прибегнуть к помощи допинга – виагры.

– Я думал, что умру, – с ужасом вспоминает актер. – Подскочило давление так, что и не думал ни о чем, кроме как о своем сердце. Бегал по дому возбужденный. Девушка за мной следом. Обе, короче – и девушка, и виагра – не пригодились…

К счастью, в тот раз все обошлось. С тех пор Гоша Куценко зарекся: никаких стимуляторов потенции!

– Лучший допинг – это секс с разными девушками! – говорит он.