Яна Рудковская родит к Новому году

Яна Рудковская все-таки ждет ребенка. Еще несколько месяцев назад Андрей Малахов в своем Твиттере написал, что Рудковская на 9-й неделе беременности. Однако тогда Яна все отрицала и за комментариями всех отправляла к самому Малахову, который якобы придумал беременность Рудковской.

Продюсер всячески демонстрировала всем отсутствие беременности, и даже наряды одевала как можно более обтягивающие.

В интервью журналу Hello Рудковская поделилась, что уже к Новому году станет еще раз мамой. Срок родов ей ставят на 30 декабря-3 января. Супруг Яны фигурист Евгений Плющенко надеется, что ребенок родится 2 января – в день рождения самой Яны и ее мамы.

«Буду покупать подарки оптом и поздравлять родных, как Дед Мороз», - говорит Евгений.

Сейчас у Яны двое сыновей от брака с Виктором Батуриным и она надеется, что вскоре у нее родится девочка.

Яна намерена на этом и остановиться, однако Плющенко хочет иметь большую семью.

В декрет Яна уходить не намерена, т.к. у нее большие планы.