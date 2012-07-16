Европейская сенсация — группа Morandi едет на «Крым Мюзик Фест»

Одним из хедлайнеров трехдневного фестивального действа «Крым Мюзик Фест – 2012» (29-31 августа, Ялта) станет гиперпопулярная и актуальная европейская группа Morandi. Эта команда полноправно занимает почетное место в чартах лучших танцевальных поп-групп Европы.

Morandi трижды награждали на MTV Music Awards в номинациях «Лучшая песня», «Лучший новый исполнитель» и «Лучший танец». Хиты Morandi «Falling Asleep», «Angels», «Afrika» (и новые композиции) услышит фестивальная аудитория в Ялте, а также зрители телеканала «1+1», на котором будут транслироваться концерты «Крым Мюзик Фест».

В 2005-м Morandi взорвали радиоэфиры и дискотеки. С тех пор группа нарасхват, а ее участники — Андрей Ропчеа (Andreas Ropcea Tefas) и Marius Moga ( MaxiMo) — стали топ-героями в шоу-бизнесе 2000-х. Только по официальным данным группа продала 2 миллиона копий песен «Angels» и «Save me» на дисковых носителях.

В середине 2000-х двое парней Marius и Randi, сняв студию и сочинив песню «Love me», даже не предполагали, что эта песня станет сокрушительным хитом и будет занимать первые места в чартах стран Европы.

Почему Morandi? На этот вопрос отвечает один из участников: «Все очень просто. Я — Moga, он — Randi. Мы решили, что в названии должны как-то отображаться наши имена. Получилось просто и в то же время звучно…».

В рамках фестиваля организаторы планируют максимально ознакомить ребят из группы Morandi с достопримечательностями Крыма. В планах — путешествия на «Ласточкино гнездо», в Ливадийский и Массандровский дворцы, а также в Генуэзскую крепость.

Скорее всего, участники группы прибудут в Крым с очаровательными спутницами, поэтому программа пребывания группы Morandi на «Крым Мюзик Фест» несет и романтический оттенок.

Напомним, что Международный музыкальный фестиваль «Крым Мюзик Фест - 2012» пройдет с 29 по 31 августа в концертном зале "Юбилейный" (г.Ялта, АР Крым). «Крым Мюзик Фест - 2012» предполагает кардинальные обновления формата, оригинальные сюжеты шоу-программ, а также привлечение новейших технологий в структуру шоу.