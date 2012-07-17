Джанабаева выиграла у Малахова 100 тыс. рублей

Сегодня состоялось первое заседание суда по иску о неприкосновенности частной жизни солистки «ВИА Гры» Альбина Джанабаевой к изданию Андрея Малахова.

В результате суд частично удовлетворил требования Джанабаевой и постановил выплатить ей 100 тысяч рублей.

Второе слушанье перенесено на более поздний срок. На следующем заседании Джанабаева намерена отсудить у Малахова значительно более внушительную сумму.

Солистка «ВИА Гры» утверждает, что материалы, опубликованные в журнале «Стар Хит» о том, что в начале ее работы в группе ее грудь была менее пышной, чем сейчас и она использовала бюстгальтеры пуш-ап.

Кроме этого Альбину задело то, что издание назвало ее секс-символом, что, по мнению исполнительницы «неоднозначно комментируемое понятие».